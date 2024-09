Kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili ishte për vizitë zyrtare në Maqedoni, dje nga Ohëri njoftoi se Hungaria ka plan për zgjidhjen e mosmarrëveshjes mes Shkupit dhe Sofjes. Në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Hristijan Mickoski, pas seancës ndërqeveritare, ai theksoi se vendi duhet t’i fillojë negociatat deri në fund të vitit dhe se Hungaria është e gatshme të përdorë Presidencën me BE-në dhe të ndërmjetësojë në çështjen me Bullgarinë. Sipas kryeministrit Mickoski, megjithatë, nuk duhet të humbasim shpresat dhe të zhgënjehemi, duke theksuar se është mirë që “ne kemi miq në BE, të cilët duan ta përhapin zërin tonë brenda Unionit”.

Orban e vlerësoi si një gabim të madh ndarjen nga Shqipëria dhe tha se vendi duhet të nisë negociatat për anëtarësimin në BE deri në fund të vitit.

Maqedonia është kandidate për anëtarësim që nga viti 2005 dhe së bashku me Kroacinë në vitin 2008 ka marrë një opinion pozitiv. Kroacia tashmë është anëtare e BE-së dhe negociatat e anëtarësimit me Maqedoninë ende nuk kanë filluar. Ky është një gabim i madh nga ana e BE-së, të cilin do ta cilësoja si historik dhe tani mund të sheshohet, sepse Maqedonia do të vendoset pas Shqipërisë, për të cilën nuk shoh arsye, tha Orban dje në Ohër.

Për momentin, siç theksoi Orban, me të vërtetë duket se lëvizja e Maqedonisë është e mundur “nëse disi arrihet një marrëveshje me Bullgarinë”.

Unë kam propozimin tim për këtë dhe ia kam përcjellë kryeministrit. A janë palët të gatshme të pranojnë Hungarinë si ndërmjetëse? Është punë e tyre, por ne jemi të gatshëm dhe duam të punojmë për të gjetur një zgjidhje që i përshtatet edhe Maqedonisë edhe Bullgarisë. Por kjo është puna e palëve në konflikt, ne jemi këtu për t’i ndihmuar ata, tha Orban, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në një konferencë për shtyp me Mickoski.

Lidhur me ndarjen nga Shqipëria, Orban tha se “është e vështirë të kuptohet që nga një komb që po mashtrohen vazhdimisht duke nisur negociatat e anëtarësimit dhe më pas të gjitha ato vende me të cilat kanë hyrë në këtë proces po përparojnë dhe po mbahen në sfond”.

Dua të theksoj edhe një herë se krenaria kombëtare është gjëja më e rëndësishme për një komb dhe BE-ja duhet të ketë parasysh krenarinë kombëtare të të gjitha shteteve. Dhe kjo që po ndodh po e lëndon krenarinë kombëtare të qytetarëve të Maqedonisë dhe po ndodh vazhdimisht në dhjetë vitet e fundit, tha Orban.

Nëse shikojmë sinqerisht, theksoi Orban, ju duhet të kishit qenë anëtar i BE-së shumë kohë më parë dhe ky qëndrim i BE-së në çdo mënyrë shkakton plagë.

Mendimi yne eshte qe duhet te ndertojme miqesi dhe jo te shkaktojme plage ne shpirtin e nje kombi dhe prandaj per mendimin tim eshte gabim i madh qe nuk jeni ende anetar i BE-se dhe gjithashtu eshte gabim i madh qe po ndaheni. nga një vend tjetër që është me shpejtësi e detyrojnë. Prandaj, zgjidhja e vetme për këtë është që ju duhet të filloni negociatat për anëtarësim në BE deri në fund të vitit, tha Orban.

Tema më e rëndësishme e takimit të djeshëm me kryeministrin Hristijan Mickoski, theksoi Orban, ishte anëtarësimi i Maqedonisë në BE dhe Hungaria si kryesuese e BE-së.

Pozicioni i Hungarisë është i njohur. Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor dhe integrimi në BE janë shumë të rëndësishme. Bashkimi me një vend nuk është problem dhe sfidë, por një mundësi e madhe. Për të gjitha vendet që janë tashmë anëtare të BE-së, si dhe për Hungarinë. Të gjithë e pamë se me anëtarësimin të gjithë kemi përparuar shumë, por ndërkohë BE-ja e ka humbur vrullin dhe prandaj duhet të sigurojmë zgjerimin dhe kjo është mënyra më e mirë, tha Orban.

Sipas Orbanit, duhet të kemi faktorin gjeopolitik, por edhe sepse duhet të respektojmë vendet që prej shumë vitesh puna për anëtarësim në BE është vënë në plan të dytë.

Nuk është e drejtë nga ana jonë. Dhe për këtë, si presidentë të BE-së, mendojmë se është shumë e rëndësishme që në agjendë të mbahet anëtarësimi i Ballkanit Perëndimor në BE, dhe në përputhje me rrethanat dëshirojmë ta përshpejtojmë procesin e anëtarësimit të Maqedonisë në BE. Jemi gati që të mbahet një seancë ndërqeveritare dhe nëse jo, do të shkojmë në një seancë dypalëshe, tha Orban, duke shtuar se popujt e Ballkanit Perëndimor, tha Orban, meritojnë shumë më tepër dhe duhet të ishin anëtarë të BE-së. shumë kohë më parë.

Sipas kryeministrit Mickoski, nuk duhet të humbasim shpresat dhe të zhgënjehemi, duke theksuar se është mirë që “ne kemi miq në BE, të cilët duan ta përhapin zërin tonë brenda BE-së”.

Më vjen keq që kjo po ndodh dhe ne duhet të jemi sërish viktimë e bilateralizimit dhe jo e përmbushjes së kritereve të Kopenhagës. Por ne do të vazhdojmë të punojmë shumë dhe t’i zgjidhim problemet në shtëpi, tha Mickoski.

Kryeministri Mickoski shprehu besimin se me mbështetjen e Hungarisë dhe aleatëve tanë të tjerë, Ballkani do ta zë vendin e merituar në BE, tha Mickoski.

Më herët kryeministrat Mickoski dhe Orban kanë mbajtur takim kokë më kokë, pas së cilës ka pasur edhe seancë të përbashkët ndërqeveritare.