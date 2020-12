Oda e Pavarur Gastronomike (OPG) së bashku me disa shoqata të hotelierëve kërkon takim urgjent me kryeministrin, i cili do të jetë i hapur për media për të diskutuar masën e re për objektet gastronomike, me të cilën shkurtohet orari i punës dhe për domosdoshmërinë e miratimit të një seti të veçantë të masave të ndihmës financiare për këtë sektor.

“Do të gabojmë nëse në ndonjë mënyrë pajtohemi me deklaratën e djeshme se masat e miratuara nga Qeveria nuk janë të famshme. Masat janë të shkëlqyera krahasuar me masat e fqinjësisë dhe vendeve-anëtare të Bashkimit Evropian. Ne besojmë se masat e reja kufizuese të djeshme nuk janë të njohura jo për shkak të vet atyre, por për shkak të papërgjegjësisë së Qeverisë që menjëherë me miratimin dhe aprovimin e atyre, nuk diskutoi dhe miratoi mënyra të kompensimit të gastronomëve ose mbështetjes dhe ndihmës së duhur financiare për të kompensuar dëmet që do të ndodhin si rezultat nga zbatimi i tyre”, thuhet në njoftimin e Odës.

Nga atje thonë se masat kufizuese të pjesshme dhe selektive, jo të koordinuara me mbështetjen e duhur financiare, i çojnë gastronomët dhe bizneset nga industritë shoqëruese në një kolaps të plotë.

“Ne e përdorim përsëri fuqinë dhe ndikimin e mediave për të na ndihmuar në paraqitjen e kësaj kërkese deri te kryeministrit për një ftesë brenda 48 orëve për një takim publik të hapur për media në mënyrë që të sqarojmë përgjegjësitë, detyrimet dhe të përcaktojmë udhëzimet për ekzistencë dhe mbijetesë të industrisë hotelierike me futjen e masave kufizuese selektive. Nëse Qeveria nuk ka ndërmend të ulet publikisht në tryezë dhe të përballet me gastronomët, atëherë më e pakta që mund të jetë është t’i përgjigjet publikisht kërkesës sonë dhe të deklarojë nëse me miratimin e masave të reja parashikonte, planifikonte dhe diskutonte për të kompensuar dëmin plotësisht ose pjesërisht, me futjen e masave të reja kufizuese”, thuhet në komunikatën e OPG dhe disa shoqatave hotelierike.