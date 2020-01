Parashikimi Astrologjik i dashurisë sipas Meri Shehut

Dashi

2020-a do jetë një vit llogarish për ju në fushën e ndjenjave .Përvojat e mëparshme ju kanë bërë t’i shikoni njerzit dhe ndjenjat me sy kritik. Periudha e verës do jetë e vështirë në aspektin erotik pasi do ju përballë me njerëz dhe lidhje nga e kaluara apo me skandale. Janari do sjellë një surprizë apo nje njohje të re që do vejë në pikëpyetje lidhjet ekzistuese.

Demi

Ju do rigjeneroni për vitin 2020 marrëdhënien tuaj në çift megjithëse keni patur probleme dhe shpeshherë keni qenë në prag të divorcit. Një person i tretë ndërhyn në martesën tuaj. Nëse nuk e duroni dot me këtë do preferoni një partner apo partnere që jeton jashtë apo ka kulturë nga një vend tjetër. Ndarjet më të bujshme dhe tradhtitë apo lidhjet përfituese në drejtimin tuaj do dalin në muajt maj-qershor

Binjakët

2020-a do tregojë sa e vlerësoni realisht dashurinë dhe pasionin. Këtë do ta tregoni edhe materialisht. Nëse dikush ju intereson konkretisht ju do ta mbuloni me dhurata dhe udhëtime. Në të kundërt do kërkoni shpërblesa nga partnerët ose do jeni indiferentë ndaj kërkesave të tyre. Viti 2020 për ju do jetë vit i përvojave të shumta seksuale.

Gaforrja

Ky vit do jetë i ashpër me ju në planin erotik ose partneri juaj në çift do bëhet shumë kërkues ose dominant ose në rastin më të keq do duhet t’i shërbeni apo t’i bindeni nëse ju ka kapur në gabime. Por ky vit sjell edhe ndarje ose martesa me njerëz shumë autoritarë, të zymtë.

Luani

Vetëm në ambientet e punës mund të gjeni kohë për të flirtuar apo për të gjetur dikë që ju kupton. Kjo do jetë e mirë nëse jeni të lirë dhe të pamartuar. Në të kundërt do zbehet shumë jeta juaj në çift. Periudha më e mirë për të qetësuar ndjenjat tuaja do jetë marsi. Pastaj do jeni shumë konfuzë do udhëtoni dhe do bëni lidhje kalimtare sa në një vend në një vend.

Virgjëresha

Viti 2020 për ju do jetë viti ku fillimisht duhet të mblidhni mendjen dhe të mos çemendeni nëse një dashuri nuk ju përgjigjet. Nëse e arrini këtë do gjeni dikë vërtete të mirë që do kurorëzoj më në fund pritshmëri tuaja. Mos shpenzoni kohë me pavendosmërinë tuaj në disa raste. Kapini propozimet që ju vinë deri në prill pasi vera do ju komplikoj me të kaluarën ku do humbni kohë.

Peshorja

Viti 2020 do ju sjellë një njeri për shtëpi dhe që do krijojë një bazë të fortë bashkë me ju duke u çiftuar. Por ju mos hezitoni të martoheni me pretendimin që nuk jeni gati apo keni gjëra të tjera për të bërë. Nëse jeni të lidhur më në fund duhet ta kuptoni këtë dhe të kërkoni më shumë nga partnerët tuaj. Tani në janar keni shansin të dëboni dikë që nuk ju përshtatet ose që ju tradhton.

Akrepi

Dashuria për ju në vitin 2020 do jetë mbi baza kërkesash e provash. Jeni lodhur nga njerzit që të ngopin me lugë të zbrazur. Tani ju doni më shumë konkretisht dhe jeni të përgatitur të mos ju mashtrojnë. Do keni fatin të njiheni me njerëz cilësorë në udhëtime media hotele internet, por gjithmonë qëndroni seriozë dhe vini kërkesa. Mbas shtatorit do ndjeheni të suksesshëm.

Shigjetari

Viyi 2020 do jetë viti që do ju sjellë dashurinë e munguar apo të mohuar por duhet ta fitoni vetë. Kjo do të thotë që sipas cilësive tuaja do vijë edhe fati i cili do ju tregojë mundësitë që duhet të arrini. Tani jemi në fillim të rrugëtimit dhe ju duhet përvoja e dikujt që t’ju drejtojë. Vera ju fut në momente të kqija. Kujdes!

Bricjapi

Ky vit do tregojë që edhe ata më të pavendosurit në shenjën tuaj mund të marrin vendime në jetën personale. Për ata që kanë pritur tërë jetën për njeriun e duhur ndoshta ky është momenti të veprojnë në të kundërt e humbin shansin për këtë jetë. Qershori dhe janari do jenë muaj vendimtarë. Në verë keni ndarje dhe pengesa.

Ujori

Ky vit në planin personal do jetë vit i marrëdhënieve dhe dëshirave të fshehta. Mund të keni edhe të dashur që nuk i takoni dot apo ndodhen diku të bllokuar si në burgje apo institucione të ndryshme.Kujdes në lidhjet pasionante do keni dëshirën e tradhtisë apo kontrrollit të madh. Shkurti ju sjell një surprizë të këndshme. Nëse jeni të martuar mos bëni njohje të tjera pasi shkojnë keq.

Peshqit

Do shkoni për njohje të reja duke lënë pas dore njohjet e vjetra por shumë shpejt do ktheheni prap tek të vjerat pasi të rejat nuk do i përballoni dot. Më mirë dikë që e njihni se sa një aventurë të re. Kjo do jetë motoja juaj. Në periudhën e verës do merrni vendime të gabuara ku do komplikoni jetën tuaj dyfish dhe kjo do ju uli në sytë e të tjerëve.