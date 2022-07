Dashi

Sot duhet të jesh i përmbajtur për të shmangur tensionet dhe zënkat, sidomos nëse ato rëndojnë shtëpinë dhe marrëdhëniet familjare. Probleme të caktuara dhe të harruara kthehen dhe ju shkaktojnë ankth dhe pasiguri.

Nëse jeni të fejuar, sot mund të ketë kontakte me një person nga e kaluara, por qëndroni larg, sepse do të zhgënjeheni. Nëse jeni të fejuar, mos bëni diskutime serioze sot, sepse ekziston mundësia e zënkës.

Mjaft gabime në sektorin e punës dhe shumë keqkuptime. Në planin financiar vijnë shpenzime të papritura për shtëpinë.

Demi

Sot kujdes nga mesazhet që dërgoni, por edhe fjalët që shkëmbeni me të tjerët. Gjithashtu, sigurohuni që të jeni të qëndrueshëm në takimet tuaja dhe të kujdesshëm në lëvizjet tuaja, veçanërisht në drejtimin e makinës. Tensione do të ketë edhe me vëllezërit e motrat apo fqinjët/

Nëse jeni të fejuar, thuajni jo diskutimeve serioze për lidhjen tuaj, sepse me siguri do të përfundojnë në tensione. Nëse jeni beqarë, mos u besoni verbërisht njohjeve të reja sot dhe mos u emociononi shumë.

Shmangni marrëveshjet e punës dhe financiare, vendimet dhe iniciativat sot.

Binjakët

Sot, mund të rikthehet pasiguria dhe shqetësimi, për sa i përket stabilitetit dhe themeleve të forta që keni marrë të mirëqena në jetën tuaj, në marrëdhëniet dhe ndërveprimet e shkëlqyera ndërpersonale. Mundohuni gjithashtu të kufizoni tendencën tuaj për të kërkuar.

Nëse jeni të fejuar, prirja juaj për xhelozi dhe shtypje do të krijojë grindje dhe tensione të kota sot. Nëse jeni beqarë, dita e sotme nuk është e përshtatshme për flirte të reja, lidhje të reja dhe njohje të reja.

Dita e pushimit në sektorin e punës do të sjellë vonesa. Gjithashtu, sot priten disa vështirësi financiare.

Gaforrja

Miku Gaforre, sot me sheshin Mars-Chiron, sigurohu që të kesh durim dhe vetëpërmbajtje përballë tensioneve, grindjeve, dhe këputjeve. Duhet të jeni të kujdesshëm dhe mbi të gjitha të ftohtë në çdo gjë që ndodh sot, si dhe në çdo sjellje sfiduese që do të përballeni në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale.

Nëse jeni të fejuar, do të keni një keqkuptim me partnerin tuaj, por kjo nuk duhet t’ju çojë në fjalë impulsive dhe nervoze, për të cilat do të pendoheni më vonë. Nëse jeni beqar, kushtojini vëmendje mesazheve që shkëmbeni me personin që ju intereson.

Sot duhet të kujdeseni për të gjitha punët dhe çështjet financiare, sepse po vijnë trazira!

Luani

Mos i beso verbërisht intuitës dhe instinktit, sepse ndoshta do t’ju çojnë në gabime, për shkak të pesimizmit dhe prirjes për obsesione. Megjithatë, një zbulesë do t’ju ndihmojë shumë për veprimet tuaja të ardhshme dhe përmbushjen e qëllimeve dhe qëllimeve tuaja.

Nëse jeni të fejuar, larg një lidhjeje dashurie në prapaskenë apo një flirt të fshehtë, sepse po vijnë zbulime që do të dëmtojnë lidhjen apo martesën tuaj.

Gabimet ekonomike të ditëve të mëparshme, tani tregojnë pasojat e tyre negative. Profesionalisht, ju bëni gabime, për shkak të mungesës së vëmendjes dhe kujtesës së dobët.

Virgjëresha

Në përgjithësi, jeni të prirur për gabime, të cilat do të sjellin këputje. Mbroni sa më shumë mjedisin tuaj miqësor dhe mos keni shpërthime të kota.

Nëse jeni beqarë, mos e ngatërroni miqësinë me dashurinë sot. Nëse jeni të lidhur, do të shkaktoni konfuzion dhe keqkuptim sot, pa kuptim, thjesht sepse jeni impulsiv.

Çështjet profesionale dhe financiare do ju bëjnë të pendoheni për disa rreziqe sot.

Peshorja

Sot me sheshin Mars-Chiron, duhet të jesh i përgatitur për keqkuptime, vonesa, gabime dhe gafa të caktuara komunikimi, të cilat do të dëmtojnë imazhin tënd shoqëror dhe do të sjellin ftohtësi nga mjedisi shoqëror. Kështu që duhet të jeni shumë të kujdesshëm në sjelljen tuaj.

Nëse jeni beqarë, do të ishte mirë të mos u besoni verbërisht njohjeve të reja, për shkak të optimizmit dhe eksitimit të tepruar. Nëse jeni të fejuar, duhet të jeni pak më të kujdesshëm, pasi temperamenti juaj i shpejtë sot do të sjellë probleme.

Jo sjelljes së vrazhdë dhe të beftë, në fushën e karrierës, që mund t’ju shkaktojë probleme. Përveç kësaj, do të ishte mirë të shmangni blerjet e mëdha sot.

Akrepi

Sot duhet të kufizoni spontanitetin në fjalët tuaja, si dhe thashethemet. Përveç kësaj, duhet t’i kushtoni vëmendje lëvizjeve tuaja dhe veçanërisht mënyrës së vozitjes. Pengesat, fatkeqësitë, vonesat, problemet dhe shtyrjet, janë në program.

Nëse jeni të fejuar, sot nuk është dita ideale për diskutime serioze, sepse do të ketë përçarje. Nëse jeni beqarë duhet të shmangni fjalët dhe mesazhet sot dhe mbi të gjitha mos u besoni njohjeve të reja.

Ndoshta sot duhet të bëni marrëveshje financiare apo profesionale që të mos pendoheni.

Shigjetari

I dashur Shigjetar, sot me sheshin Mars-Chiron do të ketë zbulime të pakëndshme, të cilat mund të shkaktojnë çarje të rëndësishme në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, sepse po e shihni gjithçka në mënyrën e gabuar. Pra, kufizoni dyshimin dhe egocentrizmin tuaj, veçanërisht gjatë ndërveprimeve tuaja me njerëzit e tjerë.

Nëse jeni të përkushtuar, marrëdhënia juaj me gjysmën tjetër do të sjellë tensione sot, për shkak të xhelozisë dhe shtypjes. Nëse jeni beqarë, mund të humbisni mundësi të mëdha në fushën e dashurisë, për shkak të mosbesimit dhe dyshimit.

Do të ketë humbje dhe pengesa financiare. Profesionalisht do të duhet të përballeni me një atmosferë të tensionuar me disa kolegë.

Bricjapi

Sot duhet të prisni këputje në marrëdhëniet ndërpersonale që janë të rëndësishme për ju. Ndaj kufizoni prirjen tuaj për fjalë të zemëruara dhe sjellje agresive ndaj atyre që ju rrethojnë dhe merreni me gjithçka, me pjekuri dhe qetësi, që të mos keni asnjë humbje.

Nëse jeni të fejuar, gabimet e komunikimit, keqkuptimet dhe nervat do të dëmtojnë marrëdhënien tuaj me partnerin tuaj. Nëse jeni beqar, sigurohuni që të jeni më dyshues ndaj njohjeve të reja, që të mos lëndoheni.

Ndikohen bashkëpunimet tuaja në vendin e punës, për shkak të keqkuptimeve të forta. Gjithashtu, shmangni shpenzimet e mëdha sot.

Ujori

Miku Ujor, sot me sheshin Mars-Chiron, mobilizoni menjëherë qetësinë, organizimin dhe planifikimin tuaj. Mjaft vrapim, mjaft stres, nervozizëm dhe presione që vijnë! Ndiheni sikur nuk dini si t’i arrini të gjitha detyrimet dhe pritjet tuaja, por për mirë a për keq, duhet t’i përballoni ato.

Nëse jeni të fejuar, gjërat do jenë mjaft pozitive për ju dhe partnerin tuaj, pasi kjo është një ditë e qetë dashurie, për marrëdhënien tuaj. Nëse jeni beqarë, një koleg apo partner mund t’ju afrohet në mënyrë romantike.

Në fushën e punës lindin shumë probleme, pasi mjaft gabime. Në planin financiar do ketë detyrime që duhen shlyer menjëherë.

Peshqit

Sot , arroganca juaj, si dhe prirja juaj për egocentrizëm, do të dëmtojnë reputacionin tuaj të mirë, gjë që mund të lëkundë marrëdhëniet dhe ndërveprimet tuaja shoqërore. Prandaj, përpiquni të mos jeni kaq të nxituar dhe impulsiv në sjelljen tuaj.

Nëse jeni të fejuar, dita do të sjellë për ju dhe gjysmën tuaj, tensione, grindje dhe këputje, për shkak të kërkueshmërisë suaj. Nëse jeni beqarë, dashuroni mendjelehtësinë, papjekurinë dhe impulsivitetin do t’ju shkaktojë probleme.

Në fushën profesionale vijnë pengesa dhe nuk do t’ju lënë të qetësoheni. Shmangni kumarin me financat tuaja.