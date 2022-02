Hakerët grekë kanë “sulmuar” Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe kanë qasje edhe në kamerat e sigurisë, ndërsa nga ministria nuk kanë të dhëna për këtë sulm.

Hakerët paraqiten si “Armata e fuqishme greke” the thonë se kanë arritur ta hakojnë MASH-in e Maqedonisë. Ende nuk dihet nëse sulmi po vijon.

Sipas profilit në “Twiter”, sulmi i hakerëve është transmetuar drejtpërdrejt nga hakerët, ndërsa po ashtu kanë pasur për qëllim sulmin e MPJ-së dhe Bankën Popullore.

Edhe pse disa orë nuk kishte qasje në këto ueb-faqe, problemi është tejkaluar dhe janë të gjitha në funksion.

Ministry of Education and Science of North Macedonia – https://t.co/HkkXOkVH8T has been hacked by Powerful Greek Army.

Database dumped: https://t.co/44LIe1iXXi.

We have access even in their camera systems, we watch you 24/7, we have eyes everywhere, Skopje.. #PGA #OpEndMacedonia pic.twitter.com/M4wpL6p3nd

— Powerful Greek Army (@PowerfulGRArmy) February 4, 2022