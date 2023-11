Pakoja e masave të SDS-së dhe BDI-së është një paketë masash për ryshfet të qytetarëve. Është një nënvlerësim brutal dhe çnjerëzor i qytetarëve të rrezikuar social, pensionistëve, të rinjve, akuzon VMRO-DPMNE.

Miliona euro për kazinotë e Artan Grubit, miliona euro për bizneset për biznesin diellor të Kovaçevskit, 2 miliardë euro për bizneset e kompanive të BDI-së dhe SDS-së, për ndërtimin e korridoreve, mijëra euro për një orë gërmim në hecet, dhe për njerëzit një mijë deri në dy të ashtuquajturat mbështetje.

Inflacioni, i cili me këtë qeveri u rrit me 200 për qind, i bëri të gjitha produktet më të shtrenjta. Ajo mbështetje e qytetarëve, që jep kjo qeveri, hahet në ditën e parë të muajit. Kjo qeveri i vjedh të sëmurët me kancer të Onkologjisë dhe tash do ta shpëtojë popullin me një mijë denarë.

Ata e dinë që edhe kjo qeveri po bie, po përpiqet furishëm të shpëtojë një përqindje të vogël të asaj që nuk mund të shpëtohet duke nënvlerësuar popullin, e rëndësishme është që të bien sa më shpejt dhe ndryshimet të jenë më të mëdha.