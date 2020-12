Zëvendëskryeministri i parë dhe ministër për sistem politik dhe

marrëdhënie ndërmjet bashkësive, z. Artan Grubi sot takoi përfaqësuesit

e shoqatës për persona me nevoja të posaçme “Bashkë mundemi” në Gostivar

dhe përfaqësuesit e Qendrës së autizmit “Fluturo për Jetën” në Tetovë.

Gjatë këtij takimi z. Grubi me udhëheqësit e këtyre shoqatave biseduan

për punën që ata bëjnë dhe mënyrën e funksionimit në këtë periudhë të

vështirë që ka kapluar jo vetëm vendin tonë por edhe mbarë botën.

Zëvendëskryeministri i parë Grubi fëmijëve me nevoja të posaçme të

këtyre shoqatave iu dhuroi paketa me dhurata me rastin e festave të fund

vitit.

“Është përgjegjësi e të gjithë neve që t’ju gjendemi pranë prindërve të

fëmijëve me nevoja të veçanta dhe i sigurova që në Qeverinë e Republikës

së Maqedonisë së Veriut do ta kenë derën e hapur për të gjitha nevojat e

tyre dhe jemi këtu për t’ju shërbyer atyre në përditshmëri. Kishim një

vit të vështirë, të gjithë bashkë si shoqëri, por në veçanti prindërit e

fëmijëve me nevoja të veçanta dhe shpresoj se vitin e ardhëm me

tejkalimin e pandemisë do të përqendrohemi edhe në lehtësimin e

përditshmërisë së këtyre fëmijëve”, ka thënë Grubi.

Në përmbyllje të këtyre dy takimeve zëvendëskryeministri i parë dhe

ministër për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive, z.

Artan Grubi ka thënë se angazhimet e lëvizjeve për të drejtat e

personave me nevoja të posaçme në veçanti fëmijëve të kësaj kategorie

mundësojnë krijimin e një shoqërie në të cilën këta fëmijë janë qytetarë

të barabartë dhe të integruar në shoqëri.

Grubi gjithashtu ka thënë se ai dhe ekipi i tij do të mundohen të jenë

një zë i fuqishëm dhe korrektor i masave për këtë kategori të fëmijëve

dhe se ai do të përkrah çdo nismë për ngritjen e çështjes së fëmijëve me

nevoja të veçanta.