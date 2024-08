Pacientja e ndjerë, për të cilën LSDM-ja informoi se nuk është pranuar as në karil e as në Klinikën Infektive, ka pasur leukemi akute, tha ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari. Ai siguron se pacientja është trajtuar në Klinikën e Hematologjisë me të gjitha protokollet dhe rregulloret, por edhe se vdekja nuk ka ndodhur si pasojë e gabimit të mjekëve.

“Ajo ishte diku 48-47 vjeç dhe ndërkohë ishte e infektuar edhe me Covid dhe ne pothuajse të gjithë e kemi kaluar periudhën e pandemisë. Ndërkohë për pacienten është thirrur anesteziologu dhe infeksionisti, janë bërë sugjerime për terapi, por duhet të dimë se nga çka ka vdekur. E di që ajo ka marrë sërish terapi, që është një periudhë e vështirë për pacientët pas leukemisë akute”, thotë Taravari.