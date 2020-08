Në seancën e sotme gjyqësore për aktoren Silvia Stojanovska dhe partnerin e saj Vioslav Budisjaveviq, të akuzuar për prodhimin dhe lëshimin në qarkullim të drogave narkotike u lexua akuza, ndërsa mbrojtja i tha fjalët hyrëse para gjykatës.

Sipas fjalëve të akuzës, Stojanovski dhe Budisjaveviq kanë organizuar transportin e 700 kilogramëve kokainë nga Kolumbia në Spanjë.

“Gjatë hetimit, Prokuroria konfirmoi se në periudhën nga korriku i vitit 2019 deri më 18.12.2019 të pandehurit, së bashku me tre të pandehurit në Mbretërinë e Spanjës, njëri prej të cilëve është shtetas i Maqedonisë, vëllai i të pandehurit të parë, si dhe disa persona, morën pjesë në blerje të paautorizuar , transportimin dhe shitjen e kokainës në një shumë totale prej 698.758.1 gram. Të pandehurit përgatitën dhe organizuan blerjen, transportimin dhe ruajtjen e paautorizuar të kokainës nga Kolumbia në Madrid, Mbretëria e Spanjës dhe kërkuan blerës për të”, informon Prokurori.

Të pandehurit kanë komunikuar me njëri-tjetrin duke përdorur pajisje të koduara telefonike, si dhe aplikacione të koduara me celular me kanale të mbrojtura, dhe gjithashtu kanë përdorur pajisje për të zbuluar instalimin e mundshëm të policisë dhe transmetimet dixhitale për aplikimin e masave speciale hetimore.

Të dy u arrestuan deri në fund të dhjetor të vitit të kaluar. Stojanovska është disa muaj në arrest shtëpie, ndërsa Budislaveviq në paraburgim.

Seancë e re gjyqësore është caktuar për më 7 shtator.