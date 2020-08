Zyrtari i LSDM-së, Nikolla Dimitrov tha se votimi i sotëm i kryeparlamentarit do t’i hap rrugë votimit të Qeverisë së re javën e ardhshme. Dimitrov i cili la Ministrinë e Jashtme do të kalojë në krye të Sekretariatit për Çeshtje Evropiane tha se e pret një punë e rëndësishme në vend në kontekst të fillimit të negociatave për anëtarësimin në BE.