Më pak kohë ka kaluar që nga prezantimi i të vjetrit sesa na mbetet derisa të shohim modelin e ri të iPhone. Kjo, natyrisht, nuk i ndalon personat e brendshëm të ndryshëm të “lëshojnë” informacione, kështu që këtu është një përmbledhje e shkurtër e asaj që do të sjellë (ndoshta) iPhone 13.

YouTube i famshëm Philip Coroy (kanali i të cilit quhet Everything Apple Pro) është bashkuar me Max Weinbach, i njohur për zbulimin e shpesh informacionit në lidhje me produktet e reja të Apple ndërsa ato nuk janë ende zyrtare.

Të dy ata na zbuluan disa risi që iPhone 13 do të sjellë.

Ekrani

Modeli i ri iPhone Pro do të sjellë ndoshta risinë më të pritur – ekranet 120 Hz Pro Motion që përdorin të njëjtën teknologji si Samsung Galaxy S21.

Gjithashtu, do të prezantohet funksioni “Always-On Display”, ku ora dhe bateria do të jenë akoma të dukshme, dhe kur njoftimi të vijë, do të shfaqet shkurtimisht, megjithëse ekrani nuk do të ndriçohet plotësisht.

Ende nuk dihet nëse e gjithë kjo do të zbatohet për modelet e zakonshme, pra ato që nuk kanë prapashtesën “Pro”.

Kamera

Tri ndryshime të mëdha na presin këtu.

Së pari, Apple ndoshta do të prezantojë “mënyrën automatike të astrofotografisë”, e cila do të jetë e dobishme kur të përpiqeni të fotografoni qiellin me modelin tuaj iPhone 13.

Pritet një përmirësim i madh i lenteve ultra të gjera, dhe mbase edhe një “riparim” i plotë i asaj që kemi pasur mundësinë të shohim deri më tani.

Ndoshta lajmi më interesant është se “modaliteti i portretit” për videot më në fund po mbërrin. Ky funksion është folur për një kohë të gjatë dhe nëse gjithçka bëhet si duhet, videot e portreteve mund të bëhen një trend i ri në rrjetet sociale.

MagSafe

Weinbach zbuloi se magnetët në mbajtësit e MagSafe do të forcohen, gjë që ka kuptim kur merrni parasysh qëllimin e tyre.