“Është e qartë se spitalet janë në një situatë shumë të veçantë. Do të ketë mbyllje nëse nuk tregojmë reaksion të shpejtë dhe me të vërtetë efektiv këtu”, deklaroi Lauterbach i cili shtoi se të martën më 18 tetor do të bisedojë me ministrin e Financave, Christian Lindner, që ndaj spitaleve të jepet më shumë ndihmë shtetërore.