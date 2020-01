Gjermania ka nevojë për të paktën 260.000 punëtorë të rinj emigrantë çdo vit për të përmbushur nevojat e saj. Vendi që po na merr infermierët, ofron punë edhe në bujqësi, paga deri në 150 euro dita.

Nëse vendi ynë është duke u varfëruar gjithmonë e më shumë, e të gjithë ankohen për mungesën e vendeve të punës, lajme të mira vijnë nga Gjermania.

Këtë herë shteti i njohur për “vjeljen” e infermierëve shqiptarë, është duke u kërkuar punëtorë për korrjen e shpargut. Punëtorët mund të fitojnë deri në 150 euro në ditë.

Gjermania ka nevojë për të paktën 260.000 punëtorë të rinj emigrantë çdo vit për të përmbushur nevojat e saj. Në Gjermani, vjelja e shpargut mund t’ju sjellë deri në 150 euro në ditë. Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë për punë.

Punëdhënësit gjermanë po japin një minimum prej 8.60 euro në orë, që është pak më shumë se vitin e kaluar.

Korrja e shpargut për punëtorët gjermanë është një punë me pagë të dobët, sepse punëtorit i janë mohuar paratë nga ushqimi dhe banesa.

Duhet ta keni parasysh se gjatë orarit të lirë, punëtorët jetojnë dhe të flenë në dhoma të përbashkëta me punonjësit e tjerë.

Kjo përfshin ndarjen e tualeteve dhe dusheve. Dita e punës zgjat 12-13 orë. Në raste të veçanta kur shpargu rritet me shpejtësi dhe kur moti është i ngrohtë, dita e punës zgjat deri në 20 orë.

Kancelarja gjermane Angela Merkel gëzon të gjithë Shqiptarët

Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Kosovës, Serbisë dhe Bosnje Hercegovinës, nga 7 janari do të munden të punojnë legalisht në Gjermani vetëm me dokumente të shteteve të tyre, respektivisht pa pasur pasaportë të BE-së.

Ky informacion është shpallur zyrtarisht nga Merkel, ku thotë se qytetarët do të mund të punojnë në vendin më të zhvilluar të BE-së. Kjo do ishte dëshira më e madhe e shqiptarëve, shpresojmë të realizohet ndonjëherë. Kancelarja Gjermane me këtë lajm i gëzoi gjithë Shqiptarët. Danke Angela.