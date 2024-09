Gjermania do të vendosë kontrolle të ashpra kufitare në të gjithë kufijtë tokësorë të sajë, me qëllim menaxhimin e emigracionit të parregullt.

Masa në fjalë merret edhe për mbrojtjen e publikuat nga ekstremizmi islamik. Lajmi për vendosjen e kontrolleve kufitare do të jepet nga Ministrja e Brendshme gjermane Nancy Faeser, citon Reuters.

Qeveria gjermane është konsultuar me partinë kryesore opozitare CDU për mënyrat për të frenuar migrimin përballë shqetësimit publik, sidomos pas sulmit vdekjeprurës me thikë nga një azilkërkues sirian muajin e kaluar në qytetin e Solingenit.

Gjermania vitin e kaluar njoftoi më të rrepta në kufijtë e saj tokësorë me Poloninë, Republikën Çeke dhe Zvicrën në përgjigjen e një kontrolli të madh të kërkesës për azil për të parë. Social Demokratët e Faes përballen me zgjedhjet e dy shteteve në Brandenburg pas dy javësh, ku partia qeveris në koalicion me të Gjelbërit dhe Demokristianet.