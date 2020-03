Gjermania ka regjistruar më shumë se 18400 të infektuar me koronavirus dhe 53 viktima, sipas raportit të përditësuar.

Shifrat tregojnë një numër veçanërisht të lartë në North Rhine Westphalia, me 6200 raste, Bavari me 3100 dhe Baden-Wuerttemberg me më shumë se 2700.

Përveç 53 viktimave, dy gjermanë humbën jetën jashtë vendit pasi u infektuan me COVID-19.