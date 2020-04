Sipas të dhënave më të reja në botë me korionavirus deri më tani janë infektuar 2.732.702 persona. Prej tyre 191.150, ndërsa janë shëruar 750.864 njerëz.

-Mjekët amerikanë kanë zbuluar se ekziston edhe një simposium i ri tek pacientët me koronavirus, që manifestohet me ndryshim të numrit të ngjyrës së gishtave të këmbëve. Tek të infektuarit me Kovid-19 gishtat janë të kuq, sikur kur ekspozohen në të ftohtë. njoftoi dejli Herald.

-Shumica e evropianëve i mbështesin masat politike të ndërmarra që të pengohet përhapja e koronavirusit të ri dhe nga vetëqeverisja lokale dhe nga OBSH-ja, thuhet në studimin e universitetit gjerman, cituar nga PDSH-ja. Janë anketuar rreth 7.500 njerëz nga Gjermania, Danimarka, Franca, Italia, Britania e Madhe, Portugalia dhe Holanda për studim kualifikues i zbatuar nën udhëheqjen e Universitetit në Hamburg.

-Numri i rasteve të konfirmuara të infektimit me koronavirusin e ri në Gjermani është rritur për 2.337 në 150.383, sipas të dhënave më të reja të publikuara nga Instituti për sëmudnej infektive Robert Koh.

-Kompania Xhonson/Xhonson kumtoi se kanë arritur marrëveshje me kompaninë biofarmaceutike Emergent BioSolushën për shfrytëzimin e fabrikës së re për prodhimin e më shumë se një miliardë doza të vaksinave kundër Kovid-19, testimi i të cilit është në vijim.