Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa.

Për shtetasit e Maqedonisë së Veriut të gjitha vendkalimet kufitare janë të mbyllura për dalje nga shteti. Të mbyllura janë edhe të gjitha vendkalimet për hyrje në shtet për shtetasit e huaj, udhëtarë dhe automjete, përveç për automjetet transit dhe transportues, për përfaqësues të korit diplomatik dhe ata të cilët do të marrin leje përkatëse nga ana e MPB-së, ndërsa paraprakisht mendim të marrë nga ana e Shtabit kryesor koordinues.

Intensiteti i komunikacionit në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar, respektimin e sinjaleve të përcaktuara të komunikacionit e veçanërisht drejtim të automjetit me kujdes, posaçërisht në rrugët nëpër gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për pjesët rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Viadukt Trejd raporton se më 25.05.2020 filloi të kryejë aktivitete ndërtimore gjatë rindërtimit të një pjese të Rrugës shtetërore A2 – shtegu nga BS Viena Petrol/Kumanovë pranë fshatit Stracin, 16 km i gjatë, për të cilin do të ndryshojë regjimi i trafikut, për një periudhë prej gjashtë deri në nëntë muaj.

Rruga R2332 Ohër – Resnjë, përmes parkut kombëtar Galiçnik (lidhje me R1307 Doganën – lidhje me A3 dhe R1301 – Tërpejcën), nga 02.05.2020 deri në 15.11.2020 është e hapur për komunikacion për të gjitha llojet e automjeteve.

Viktoria Invest SHPK Elbasan – Filiali Shkup kryen punime ndërtimore në autostradën Kërçovë – Ohër, seksionet 4 dhe 5. Në seksionin 5 Podmolje – Ohër km.5 + 861 në km.9 + 835 do të ketë ndryshim të regjimit të komunikacionit të shënuar në mënyrë të duhur me shenja të trafikut. Ndryshimi fillon më 20.03.2020. dhe do të zgjasë deri në përfundimin e punimeve, për shkak të të cilave është përcaktuar nevoja për ndryshim.

Komunikacioni në rrugën R1107 Novo Lagovo – Vitolishtë nga 26.02.2020 do të zhvillohet në mënyrë alternative, në një korsi për shkak të punimeve ndërtimore në rrugë (gërryerje asfalti), për periudhën kohore prej 60 ditësh. Sinjalet e përshtatshme të komunikacionit janë instaluar në vendin e punimeve ndërtimore.

SHPK “Stanton Gradba” – Manastir njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, përkatësisht rehabilitimit të rrëshqitjes së dheut (rrëshqitjes së dheut) në rrugën rajonale R1102, seksionin Veles – Gradsko (seksioni tranzit përmes Veles), nga 24.02.2020. do të ketë regjim të përkohshëm të ndryshuar të trafikut për sa kohë që zgjasin punimet e ndërtimit.

Shtrabag AG njofton se po kryen veprimtari ndërtimi në rrugën eksprese A4 pjesa Shtip – Radovish. Drejtuesve të mjeteve u këshillohet që të afrohen me kujdes në këtë pjesë dhe të vëzhgojnë sinjalet e vendosura të komunikacionit.

VK Ilinden – Strugë njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, ndërtimi i rrugës për zonën ZTIZH Strugë në rrugën rajonale A2 s. Podmolje – Strugë ka regjim të përkohshëm komunikacioni. Në këtë vend janë instaluar sinjalet e përshtatshme të komunikacionit.

Informacion mbi lëvizjen përmes JASEN-it

Rruga që lidh qytetin e Shkupit me Makedonski Brodin:

Shkupi drejt Makedonski Brodit 07:30 – 08:30 dhe 16:30 – 18:00

Makedonski Brod për në Shkup 06:00 – 07:00 dhe 18:30 – 20:00

QENDRA E INFORMACIONIT

(02) 15-555