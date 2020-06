Komisioni i Sëmundjeve Ngjitëse më së voni deri nesër do të vendosë për kthimin eventual të masave restriktive gjatë fundjavës së vazhduar, para festes ortodokse Dita e Shpirtrave.

“Vendimin do ta marrim në ditët në vijim, sigurisht deri të enjten, duke pasur parasysh se të premten është festë, kur mund të ndodhë që qytetarët të mos i respektojnë masat parandaluese. Sa i përket asaj se si do të realizohet, sigurisht do të shqyrtohen mirë rajonet, dhe për këtë do të bisedojmë me persona përgjegjës në MPB, të cilët eventualisht do ta organizonin gjithë këtë. Deri të enjten do të merret vendim definitv për atë se si do të orga