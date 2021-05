Siç njoftojnë nga DHP, reshje të shiut me stuhi dhe erë të fuqishme priten të ketë gjatë pasdites, posaçërisht në pjesën perëndimore të vendit.

Në shumicën e vendeve era do të arrijë deri mbi 60 kilometra në orë, posaçërisht në pjesët më të larta në pjesën perëndimore të vendit.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm me reshje të shiut/

Nesër dhe të premten moti do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla deri në mesatare dhe do të fryjë erë e përforcuar nga drejtimi perëndimor. Valë lagështie me vranësira të shtuara dhe reshje të shiut në pjesën më të madhe të vendit do të ketë të shtunën.