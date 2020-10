Përfundimisht, një veto nga Bullgaria ndaj Maqedonisë do të ishte në dëm të të dyja vendeve dhe do të shkaktonte një rikrijim të sentimientit anti-bullgare në Maqedoni, tha ish-Kryeministri i Maqedonisë, Ljubço Georgievski në emisionin “360 Gradë”.

“Unë mendoj se nëse Bullgaria vendos veton, ajo do të bëjë një hap shumë të keq për marrëdhëniet e ndërsjella, dhe mbi të gjitha për veten e saj. “Për shkak se gjendja antibullgare do të rritet përsëri këtu, përsëri do të jepet hapësirë ​​për histori se Bullgaria nuk është miku ynë, por armiku ynë …”, thotë Georgievski.