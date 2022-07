Gara për kryeministrin e ri të Britanisë së Madhe dhe kreun e Konservatorëve është bërë e fortë mes dy kandidatëve Rishi Sunak dhe Liz Truss. Ata vijojnë me prezantimin e platformave të tyre.

Një interes të madh ka qasja që ata do të kenë me emigrantët e paligjshëm. Britania është fokusi i emigrantëve nga shumë vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë.

Rishi Sunak u zotua të rregullojë sistemin e azilit në Mbretërinë e Bashkuar dhe të godasë kalimet ilegale me anije nga Franca nëse ai bëhet kryeministër, ndërsa rivalja e tij, Sekretarja e Jashtme Liz Truss, tha se ajo do të shtyjë për të dërguar më shumë emigrantë në vendet e treta.

Truss tha se ajo do të forcojë përkufizimin ligjor se kush kualifikohet për azil në 100 ditët e tij të para në detyrë dhe do të luftojë Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, e cila ka sfiduar politikën e Mbretërisë së Bashkuar, që së fundmi bllokoi planin e Boris Johnson për të dërguar emigrantët në Ruandë.

“Unë nuk do t’i kthehem GJEDNJ-së dhe përpjekjeve të vazhdueshme për të provuar dhe kontrolluar politikën e imigracionit,” tha Truss.

Me Sunak, Parlamenti do të përcaktojë numrin e refugjatëve që Britania e Madhe pranon çdo vit dhe ata që ikin nga rreziku i afërt do të kenë përparësi, shkroi ai.

Ai gjithashtu u zotua të godasë varkat e vogla që transportonin emigrantë nga Franca përtej Kanalit Anglez dhe të punojë me presidentin francez Emmanuel Macron për masat për të trajtuar çështjen, duke përfshirë përpjekjet për të penguar rrugët e kontrabandës me njerëz, duke përdorur teknologjinë britanike dhe pajisjet e mbikëqyrjes dhe personelin britanik. /abcnews.al