Fustani i veshur nga Meghan Markle gjatë intervistës me Oprah Winfrey është bërë fustani i vitit 2021 nga Muzeu i Modës në Bath.

Një version i fustanit Giorgio Armani do të shfaqet si artikulli i fundit në ekspozitën kryesore, “Një histori e modës në 100 objekte”.

Për intervistën, dukesha veshi një fustan të zi me qëndisje me lule zambak uji të bardhë, për të cilin muzeu thotë se kishte një ‘shoqërim simbolik me rilindjen, vetë-rigjenerimin dhe ndriçimin shpirtëror, dhe aftësinë për të lulëzuar pavarësisht kushteve në dukje sfiduese’, shkruan Metro.

Meghan e lidhi kombinimin së bashku me një rrip të ngjashëm nga koleksioni Pranverë/Verë 2022 i Giorgio Armani.

Çdo vit, muzeu fton një ekspert nga industria e modës për të zgjedhur një fustan ikonë që përfaqëson vitin që sapo ka shkuar.

Pasi “Dress of Hope” e tyre u emërua veshja e vitit për vitin 2020, ishin Ibrahim Kamara dhe Gareth Wrighton të revistës Dazed të cilëve iu kërkua të bënin zgjedhjen për vitin 2021.

Ata thanë: “Në kulturën e sotme pop të hiper-stilizuar, veshja e vitit tani ka potencialin të jetë gjithashtu ‘meme e vitit’ dhe ne të dy u ndalëm në intervistën ikonike të Meghan dhe Harry me Oprah si moment që do të qëndrojë përgjithmonë në ndërgjegjen kolektive britanike”.

Fustani i Meghan nga Armani, i veshur për të treguar një shtatzëni hyjnore, e përshtati Dukeshën në të zeza kundër peizazhit të bollshëm të kopshtit të Hollywood-it të Tyler Perryt.

“Kjo pamje tani, përmes lidhjes së plotë me një moment televiziv viral, është ngulitur fort në psikikën tonë të kulturës pop”.

Muzeu e përshkroi intervistën speciale dy-orëshe si “një nga momentet përcaktuese pop-kulturore të vitit 2021”.

Gjatë intervistës, Meghan zbuloi se kishte mendime vetëvrasëse ndërsa luftonte me jetën në qendër të vëmendjes mbretërore dhe Princi Harry u hap për përçarjen mes tij dhe vëllait të tij Princit William.