Në orën 21:00 filloi ora policore për qytetarët e të gjitha komunat në qytetin e Shkupit, komunat përreth Shkupit të Haraçinës, Zhelenikovës, Ilinden, Petrovec dhe Studeniçan, në Kumanovë, Likovë, Shtip, Karbinci, Tetovë, si dhe komunat Bogovinë, Bërvenicë, Tearcë, Zhelinë dhe Jegunoc.

Ndalimi i lëvizjes së qytetarëve në këto komuna do të zgjasë 80 orë, pra deri në ditën e hënë në orën 05:00.

Në të gjitha qytetet e tjera të vendit, ndalimi i lëvizjes sot do të fillon në orën 21:00 dhe do të jetë i vlefshëm deri në orën 05:00 të mëngjesit. Ndërsa në ditët e tjera të fundjavës së zgjatur, domethënë të premten të shtunën dhe të dielën, ora policore do të fillojë nga ora 16:00 deri në 05:00.

Për shkak të festës së ardhshme të krishtere, është vendosur ndalim për vizitë në varreza në të gjithë territorin e vendit, nga sonte prej ora 21:00 deri të hënën deri në orën 05:00.