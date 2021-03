Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe njoftoi sot se nuk do të ketë zgjatje të orës policore dhe se edhe në ditët në vazhdim ora policore do të filloj në 22:00 dhe do të zgjas deri në ora 05:00.

“Kishim koordinim me KSI-në, për të dhënat e fundit, në bazë të analizave të dy javëve të fundit. Është konstatuar se në ato qytetet ku kishte rritje, Vallandov, Krushevë , Kavadar dhe Prilep, ka rritje edhe në Shkup, Gostivar dhe Veles. Ajo që u konstatua sot është se masa e kufizimit të lëvizjes mbetet e njëjta, kjo masë do të mbetet nuk do të plotësohet”, tha Venko Filipçe, ministër i Shëndetësisë