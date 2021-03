Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp tha se në vend po vazhdon vaksinimi i punonjësve shëndetësorë, ndërsa deri dje janë imunizuar 5300 punonjës, transmeton Alsat. Filipçe tha se deri në fillim të muajit prill pritet të arrijnë disa lloje të vaksinave kundër Covid-19 në vend.

“Deri në fund të këtij muaji, eventualisht në fillim të muajit tjetër presim të funksionojë COVAX sistemi, nga çka pritet të arrijnë rreth 100 mijë vaksina. Në këtë periudhë intenzivisht po bisedojmë edhe me përfaqësuesit e vaksinës kineze dhe vaksinës ruse, presim paralajmërimet e tyre, nuk kemi datë të saktë, por presim që të vijnë në javën e parë të muajit prill, me çka do të niste edhe vaksinimi masiv. Vazhdojnë bisedimet edhe me kompaninë Pfajzer”, tha mes tjerash ministri Filipçe.