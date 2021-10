Modeli i skriningut që do të realizohet në shkolla fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut është gati, ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.

Shtoi se prej nesër pritet të fillojë marrja e pëlqimit nga ana e prindërve.

“Modeli i skriningut është gati. Jemi vonuar një javë. Duhej të fillonte skriningu këtë javë dhe të përfundonte, megjithatë diçka më gjatë zgjati analiza sa i përket numrit të nxënësve në shkolla fillore dhe të mesme. Prej nesër do të fillojmë të kërkojmë pajtim me shkrim nga ana e mësuesve sipas metodologjisë dhe unë besoj se deri në fund të kësaj jave apo fillim të javës së ardhshme ajo do të sigurohet që javën e ardhshme të fillojë të zbatohet skriningu”, tha Filipçe, transmeton TV21