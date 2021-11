Të gjithë familjarët e afërt të viktimave të aksidentit të rëndë do të lejohen të hyjnë në Republikën e Bullgarisë, pavarësisht nëse kanë dokumente lidhur me masat për mbrojtje nga pandemia me Covid-19.

“Autoritetet kufitare bullgare kanë vendosur të ndryshojnë protokollin për hyrjen në Republikën e Bullgarisë për COVID-19”, tha Qendra Kombëtare Koordinuese për Menaxhimin e Kufirit./MPB