Rënia e gjoksit është një proces natyror që ndodh kur gjoksi humbet fleksibilitetin dhe elasticitetin. Gjoksi nuk ka muskuj. Ai përbëhet nga inde lidhëse dhe gjëndra që prodhojnë qumësht. Që ta mbani gjoksin në formë duhet të tregoni një kujdes të veçantë për të. Zakonisht fenomeni i rënies ndodh pas të 40-ve, por nuk përjashtohen rastet që mund të ndodhë dhe më herët. Shtatzënia është një ndër faktorët kryesorë që ndikon në rënien e gjoksit.

Ushqime me yndyrë

Nëse ushqimi juaj përfshin produkte të yndyrshme, ju patjetër do të fitoni disa kilogramë më shumë. Kur ju jeni mbipeshë gjokset tuaja kanë tendencë të rriten dhe me dobësimin më pas, ato do të zbrazen, pra do të varen. Prandaj përpiquni të ndiqni një dietë të ekuilibruar. Ju duhet të hani ushqim të shëndetshëm, fruta, perime dhe të merrni shumë vitamina.

Mungesa e stërvitjes

Gjinjtë janë të përbërë nga 90% yndyrë e trupit dhe nëse ju nuk bëni aktivitet fizik, ato e humbasin elasticitetin me kalimin e kohës. Shkoni në palestër dhe përdorni një krem ??të cilësisë së lartë dhe ju do të shihni gjinjtë tuaj më dinjitoz se më parë dhe më të fortë. Dhe mos harroni të vishni reçipeta të dizajnuara enkas për aktivitete sportive.

Nuk i mbroni nga dielli

Ju gjithmonë duhet të mbroni gjinjtë tuaj, njësoj siç bëni me lëkurën e fytyrës. Dielli zvogëlon elasticitetin e lëkurës dhe gjoksi vuan.

Bëni dush të nxehtë

Shumë prej nesh duan të bëjnë dushe shumë të nxehtë pa e ditur që kjo zvogëlon qëndrueshmërinë e lëkurës dhe bën që gjoksi të lodhet dhe të varet.

Nuk e masazhoni

Duket e pabesueshme, por masazhimi i butë i gjokseve dhe më pas një dush, ndihmojnë në rritjen e qëndrueshmërinë e lëkurës. Përdorni krem dhe vajëra esencialë për lëkurë delikate. Kthejeni këtë në një kujdes rutinor dhe të përditshëm dhe menjëherë do të shihni rezultatet.