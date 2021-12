Epidemiologu Dragan Danillovski u kërkoi falje publike të Shoqatës për mbështetjen dhe trajtimin e personave me çrregullim të spektrit autik dhe zhvillim atipik “Në botën time”, sepse gjatë diskutimit tha se Oda e Mjekësisë i trajton ata si “autikë”, të cilët mendon se janë ofenduar dhe lënduar ndjenjat e shumë familjeve që përballen me këtë problem.

“Më 22 dhjetor, organizuar nga organizata jofitimprurëse “Kantarot Mk”, u transmetua drejtpërdrejt një panel diskutimi me temën “COVID: Dy vjet më vonë”. Unë dhe tre kolegë të mi po përpiqeshim të portretizonim situatën me COVID-19 në vendin tonë. Biseduam njëri pas tjetrit dhe u përpoqëm, secili nga këndvështrimi dhe përvoja jonë, të kapim sa më saktë pamjen e madhe të pandemisë në vendin tonë dhe në botë, me të gjitha gabimet dhe lëshimet e bëra. Duke u munduar ta përshkruaj gjallërisht qëndrimin indolent të Odës së Mjekëve, krejtësisht të pavetëdijshëm për atë që po thoja – përdora një krahasim fatkeq – thashë se sillet sikur është autike”, shpjegon doktor Danilovski.

Ai pretendon se i ka ndodhur një shkelje e papranueshme.

“Në mënyrë krejt të papërshtatshme dhe në vapën e përpjekjes për të shpjeguar më plastik se cilat janë arsyet pse nuk arritëm ta përballonim pandeminë, përdora një fjalë të ashpër që shkaktoi dhimbje, trazira, revoltë, zemërim për shumëkënd.

Nuk kam fjalë për të shprehur keqardhjen time të thellë! Nuk gjej as fjalë justifikuese për lëshimin e rëndë! Sepse nuk ka justifikim! Dëmi është bërë, kthim nuk ka”, tha Danilovski.