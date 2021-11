Këngëtarja Elvana Gjata di si të tërheq vëmendjen

Ajo ishte në Londër për festat e 28 nëntorit por paraprakisht ajo kishte treguar paksa nga stili i saj në një defilim në kryeqytetin britanik.

Elvana është parë e veshur me pantallona të bardh dhe me një bluzë të shkurtër ngjyrë portokalli e cila i shkonte me një pallto dhe kapelë me të njëjtën ngjyrë.

Këngëtarja ka pasur flokët e lëshuar mbi supe deri në qafë kishte edhe një zinxhir.

“Londër, a je gati”, ka shkruar ajo në anglisht derisa koncerti është mbajtur sonte dhe atmosfera e krijuar nga Elvana ishte impozante.