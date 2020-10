Maqedoni

A po hymë në valën e vjeshtës? Flet Filipçe

Sot me me numrin e lartë të rasteve të reja me coronavirus, po bëhet e qartë se po hyjmë në valën e pritshme të vjeshtës. Megjithëse shumë nuk i besuan njoftimet se do të ndodhte, gjithsesi dëshmon se pritjet ishin reale. E gjithë Evropa aktualisht po përballet me një krizë të re dhe...