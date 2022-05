Moderatorja Einxhel Shkira ka treguar se është e gatshme të bëhet nënë në një të ardhme të afërt.

Në rolin e moderatores këtë mbrëmje në “Goca dhe Gra”, Einxhel tha se edhe Dagz është në këtë etapë të jetës.

“Dua gjithë energjinë ta orientoj te një fëmijë, jo vetëm tek karriera. Është momenti i duhur mendoj. Edhe Dagz është në këtë etapë të jetës. Fëmija për ne nuk do të përbente një problem. Mendoj se do jemi prindër shumë të hapur me fëmijën tone”.

Einxhel Shkira dhe Dj Dagz lidhën romancën e tyre brenda shtëpisë së Big Brother Vip Albania, dhe duket se gjithçka mes tyre po shkon shumë mirë.