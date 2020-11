Shkruan:Dr.Bujar Selmani-Specijalist-Neurolog

1.Testi PCR-deshmon-tregon pranin e struktures gjenetike te Virusit Covid 19…! Pra ky Test tregon qe pacienti ne kete moment eshte i infektuar me Covid 19…!

2.Testi Serologjik deshmon-tregon pranine e antitrupthave-Imunoglobulinave specifike IgG dhe igM kunder Virusit Covid 19…! Pra ky Test tregon qe pacienti ne fjale me heret e ka kalu kete semundje, pra me heret ka qene i infektuar me Covid 19…!

Nese Testi Serologjik deshmon-verteton qe Ju ne Plazmen Tuaj keni titer te caktuar te Imuniglobulinave IgM dhe IgG specifike kunder Covid 19…!, kjo gje eshte deshmi qe ju tani me e keni kaluar infeksionin me Covid 19…!, pra ju keni qene te infektuar me heret me kete Virus, edhe tani me kjo semundje nuk duhet te beje problem-te jete rrezik per shendetin tuaj…!

Pra nese Testi Serologjik per Covid 19 ju del Pozitiv, Testi PCR apriori duhet te ju del Negativ…!, sepse pacienti tani me vec e kaluar semundjen, edhe ai ne vehte permban Antitruptha-Imuniglobulina Specifike kunder Covid 19…!

Por per habi sot jo rralle here ka raste kur, edhe pse Testi Serologjik del Pozitiv ne Covid 19…!, prap edhe Testi PCR del Pozitiv ne Covid 19…!, gje qe ne fakt-ne realitet nuk duhet te ndodh…!

E para -Kjo gje shkencerisht mund re shpjegohet vetem me faktin qe Virusi Covid 19 ne nderkohe te kete bere mutacion gjenetik, me cka e ka ndryshuar strukturen e tij gjenetike…!, gje qe te viruset e zakonshem nuk ndodh aq shpesh…!

E dyta-E ve ne pikpyetje vertetesine-gjegjesisht besueshmerine ndaj rezultateve Testeve Serologjike dhe PCR qe behen sot tek ne…!, pra kjo na len te dyshojme ne saktesine e plote te rezultateve te ketyre Testeve…!

Ku qendron problemi ne kete rast, nuk mundemi ta themi me saktesi, vec deri me tani jane vetem 4 raste te vertetuara ne gjithe Boten, ku nje pacient i cili me heret ka qene i infektuar me Covid 19, ka ndodhur te infektohet per here te dyte…!

Te presim e te shohim…!, me shprese qe gjerat do te shkojne kah e mira…!!!