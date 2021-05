Pak ditë më parë në emisionin “Për’puthen” ndodhi një situatë e pazakontë pasi për herë të parë janë përballur analisti i programit dhe një konkurrente. Për të gjithë tensionin e krijuar prej kohësh mes tyre, Sindi dhe Arjan Konomi janë vënë përballë njëri-tjetrit.

Ajo që spikati në bisedën e tyre ishte deklarata e Sindit, e cila u shpreh se komentet e analistit kanë qenë shkaku përse nuk i kanë shkuar mirë takimet me djemtë dhe tani nuk është e përputhur me asnjërin prej tyre.

Përballja e tyre ishte e ashpër, mirëpo më e ashpër ka qenë pjesa që nuk është transmetuar në ekran. Opinionisti i “Për’puthen Prime”, Meridian Ramçaj, ka treguar nëpërmjet një story në llogarinë e tij në Instagram çfarë ka ndodhur vërtetë në përballjen e tyre.

Ai ka treguar se në prapaskenë, Arjani e ka quajtur Sindin rrugaçe, duke i gjykuar gjithashtu edhe familjen e saj. Mirëpo, këto pjesë nuk janë transmetuar për publikun, megjithëse kamerat janë gjatë gjithë kohës të ndezura edhe në prapaskenë.

“E dashur Sindi, me vjen keq per ty qe ofendimet karshi personit tend jo vetem nuk paskan fund por rridhkan fort si nje ujvare e eger. Mllefe te medha duhet te jene akumuluar, por a ka mllef qe e justifikon fjalen ‘rrugace’ ndaj nje vajze te re 22 vjecare? Shpesh je gjykuar se ngre tonin, nervozohesh, ofendon, por askush nuk pyeti rrjedhoje e kujt vijne këto reagime te tuat? Si natyre kurioze qe jam( e di qe shume do thone c’te duhet ty ndaj Po e specifikoj me pare) , do te doja te dija cilat jane ato vajza, gra, motra, nena qe e presin fjalën ‘rrugace’ nga te tjeret me nje qetesi zen dhe pa u merzitur, qare apo nervozuar? O Te dalin hapur se qenkan o shenjtore e do I shpallim heroina ose ka dicka qe nuk shkon me to! Perpara se te gjykoni dike, kerkoni te shihni te verteten dhe jo metrazhe filmi te keputura! Uroj qe e verteta te transmetohet per ty Sindi, pasi rasti yt sinqerisht po me duket I patolerueshem dhe antisocial!!! PS: UROJ TE TE TRANSMETOHET DEBATI YT ME “MENTORIN” .MJAFT E NDIHMUAN TE DALI POZITIV DHE E I DREJTE NE SY TE PUBLIKUT. BISHTI QENIT, BISHT QENI MBETET SADO TA ZBUKUROJNE!”, ka shkruar Meridiani.