Kufirma është bimë e cila që nga lashtësia mbron nga problemet e ndryshme shëndetësore, ndërsa njëherësh është edhe ilaçi i vetëm popullor i cili ndikon te deformimet palcës kurrizore dhe gishtit të madh

Rritet pranë përrenjve dhe në tokë të lagësht në zonat e ulëta malore.

Kufirma (Symphytum officinale) është bimë barishtore shumëvjeçare, me kërcell të drejtë e të gjatë deri një metër, me gjethe të mëdha, me lule si kambanë zakonisht në ngjyrë vjollcë të çelur dhe me rrënjë të madhe, e cila përdoret në mjekësi.

Kjo bimë, është e vetmja që shëron deformimet te palca kurrizore, për të cilën mjekësia moderne nuk ka zgjidhje, pos operacioneve me dhimbje