Momente dramatike në Kharkov, i cili është nën rrethim, si dhe në Kiev, pasi një shpërthim i ri me bombë pranë qytetit verior të Kharkiv ka vrarë të paktën 12 persona dhe ka plagosur dhjetëra të tjerë, thonë zyrtarët.

Pamjet që po dalin tregojnë intensitetin e bombardimeve, ku në videot që qarkullojnë në rrjetet sociale janë regjistruar zjarre dhe shpërthime.

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities.

This shows them bombarding the centre of Kharkiv.🇺🇦

Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD

— Jimmy (@JimmySecUK) February 28, 2022