Dashi

Të lindurit nën shenjën e Dashit janë njerëz me një intuitë të fuqishme, të përforcuar nga aftësia e tyre për të parë çdo situatë rreth tyre, me një gjerësi të madhe, duke mos lënë të mashtrohen nga personalitete të rreme. Ata duhet të ndjekin thirrjen e tyre të brendshme në mënyrë që të ndjehen vërtet të kontrolluar dhe rrallë mendojnë shumë para se të veprojnë, sepse ata e dinë se gjithçka që vjen nga mençuria e tyre e brendshme është e saktë dhe se nëse ata dëgjojnë dhe zbatojnë këshillat e tyre ata do të arrijnë shumë larg.

Shigjetari

Duke parë nga jashtë, shumë mund t’i konsiderojmë Shigjetarët si njerëz me fat, sepse ata gjithmonë duket se bëjnë zgjedhjet e duhura, duke ndjekur me besim rrugën e tyre dhe duke bllokuar çdo negativitet në drejtimin e tyre. Sidoqoftë, e vërteta është se fati juaj i supozuar është vetëm intuita që punon dhe ju udhëzon para çdo qëndrimi. Shigjetarët janë në sinkron me veten e tyre dhe kjo u jep atyre gjithnjë avantazh.

Ujori

Për Ujorin, leximi i situatave dhe qëllimeve të përditshme të njerëzve të tjerë është i lehtë, gjë që ata e bëjnë natyrshëm, ndryshe nga shumica prej nesh. Ata janë njerëz me të vërtetë inteligjentë, të cilët kanë mësuar të përdorin intuitën në avantazhin e tyre dhe që kanë mjaft përulësi për ta ndarë këtë dhuratë me ata përreth tyre, duke kontribuar në lumturinë dhe suksesin e secilit person të pranishëm në jetën e tyre.

Peshqit

Peshqit ndiejnë gjithçka me shumë më shumë intensitet dhe thellësi. Prandaj nuk është për t’u habitur që ata mund të intuitojnë njerëzit ose situatat në të cilat paraqiten. Megjithëse në disa momente mund të duket se ata nuk janë me këmbë në tokë, Peshqit vëzhgojnë vazhdimisht gjithçka që ndodh rreth tyre dhe përfitojnë nga çdo informacion i ri në favor të tyre, gjithmonë duke i qëndruar besnikë busullës së tyre të brendshme.