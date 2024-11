Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se deri në fund të muajit pret të ketë dy investime të reja. Njëri, siç sqaroi ai, do të jetë një zgjerim i një impianti tashmë ekzistues dhe tjetri do të jetë një investim krejtësisht i ri. Të dyja investimet do të kapin vlerën deri në 50 milionë euro dhe do të krijojnë deri në 500 vende të reja pune.

Jemi duke negociuar dhe pres që në fund të këtij muaji të kemi dy investime. Njëri do të jetë zgjerimi i një impianti tashmë të përhershëm dhe tjetri do të jetë një investim krejtësisht i ri, i cili do të sigurojë deri në 500 vende të reja pune. Pres që këto dy t’i përfundojmë këtë muaj, dhe tashmë në dhjetor do të kemi së paku edhe dy, por edhe fillimin e një investimi të ri, përkatësisht vendosjen e gurthemelit, tha Mickoski sot në përgjigje të pyetjes së një gazetari. gjatë vendosjes së gurthemelit për përmirësimin e OOU “Aco Shopov” në Butel.

Ai tha se investimet do të jenë në sektorin e ndërtimit dhe në industrinë e automobilave.

Pyetjes së një gazetari në lidhje me takimin që u zhvillua këtë javë me një partner potencial investues në një termocentral të gazit kogjenerues dhe nëse ishte kompania greke Mytilineos, Mickoski u përgjigj se kjo kompani greke nuk ishte e përfshirë, por ishte një koncept krejtësisht i ri. dhe theksoi se janë tre kompani që janë seriozisht të interesuara për të investuar në këtë lloj infrastrukture energjetike të objekteve të prodhimit të kogjenerimit.

E kemi kritikuar ashpër “Mytilineos”-in grek, sepse kemi vlerësuar se ai investim është i dëmshëm dhe se nuk do të sjellë të mira për qytetarët e Maqedonisë. Tani do të ishte e pahijshme gjashtë muaj më vonë, vetëm pse tani jemi Qeveri, të ndryshojmë mendje. Unë nuk punoj kështu. Mund të ndodhë që të lëvizim nëse marrim argumente ndërkohë, por jo vetëm që nuk marrim argumente, por jemi të bindur se është investim i dëmshëm dhe nuk është përgjigje për nevojat e Shkupit, por edhe të shteti në përgjithësi, tha Mickoski.

Ai përmendi se kemi tre kompani që janë seriozisht të interesuara për të investuar në këtë lloj të objekteve të prodhimit të kogjenerimit të infrastrukturës energjetike dhe normalisht dhe të gjitha janë duke u negociuar për të parë se cilat janë kushtet më të mira. Por, theksoi ai, nuk do të jetë asgjë jashtë programeve aktuale të mbështetjes së investimeve, nuk do të jetë një investim që do të garantojë shpengim ose në parim, por do të jetë i bazuar në rregullat e tregut. Mickoski shtoi se do të jetë një investim që do të shfrytëzojë energjinë e gjelbër.

– Sigurisht që do të jetë një investim që do të përdorë energjinë e gjelbër, sepse ne u angazhuam me planin e rritjes që do të mundësojmë që produktet që do të eksportohen në Bashkimin Evropian, të kenë markë të gjelbër që prodhohen nga energjia e gjelbër. Ne e nisëm të fundit si Qeveri, krahasuar me pesë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, do të jemi të parët që do të marrim këstin e parë, sepse kemi qenë të parët që kemi kryer detyrat e shtëpisë në këta katër muaj. E nisëm të fundit, jemi të parët që e marrim dhe jemi shumë përpara në të gjitha proceset e tjera se pesë vendet e tjera. Ne kemi një plan ambicioz dhe duam ta realizojmë, shtoi Mickoski.