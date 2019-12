– Ditëve në vijim para festave të fundvitit moti në vend do të jetë më i ftohtë me temperatura më të ftohta të mëngjesit nën zero.

Siç informojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike vijon periudhë me mot me vranësira të ndryshueshme dhe më i ftohtë me periudha të diellit. Do të fryjë erë mesatare deri në në përforcuar, ndërsa përgjatë Vardarit herë pas herë do të fryjë erë e fortë veriperëndimore.

Në pjesët veriore në vendet më të larta dhe në zonat malore do të ketë kushte për dëborë e përkohshme, ndërsa të shtunën dëborë të përkohshme do të ketë edhe në vendet më të ulëta.