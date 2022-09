Nesër pritet të ketë stabilizim të motit në Maqedoni.

Ndërsa të dielën në mbrëmje dhe gjatë natës së hënë do të jetë i paqëndrueshëm me reshje lokale të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të fortë.

Siç njofton Drejtoria për Punë Hidro Meteorologjike, në pjesët juglindore proceset do të jenë më intensive në formë stuhie afatshkurtër.

Të hënën në mëngjes do të ketë ende reshje lokale shiu, e më pas do të jetë moti kryesisht stabil me rritje graduale të temperaturës së ditës.