Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia firmosën sot në samit marrëveshjet e përbashkëta midis tyre.

Marrëveshjet kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore, kulturën, energjetikën dhe emergjencën civile.

1.Marrëveshja e sigurisë ushqimore

2.Memorandumi i mirëkuptimit në fushën e kinematografisë për Ballkanin Perëndimor

3.Marrëvedhja për bashkëpunimin në fushën ë bashkëpunimit të minierave dhe energjisë

4.Plani operativ në fushën e emergjencave civile

Samiti i radhës për Ballkanin e Hapur çeli sot punimet në Beograd, Serbi me pjesëmarrjen e liderëve partnerë të nismës për të vijuar me një sërë takimesh dhe aktivitetesh gjatë ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama iu adresua Samitit me një fjalë, ku ndër të tjera theksoi se Ballkani është për Evropën, po kaq i rëndësishëm sa ç ‘është Europa për Ballkanin.