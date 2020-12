Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski sot ka paralajmëruar se së shpejti do të shpallet konkurs për pranimin e 500 zyrtarëve policor.

“Kishim trajnim që zgjati dhe i cili duhej të mbaron në fund të vitit por për shkak se trajnimi u ndërpre e njëjta do të vazhdoj në mars, ndërsa nga marsi do të na duhet një grup i ri i kandidatëve të cilët do të nisin trajnimet për zyrtar policor. Në bazë të nevojave që i ka MPB në periudhën e ardhshme do të shpallet konkurs për së paku 500 policë”, ka bërë të ditur ministri Spasovski në konferencën e sotme për shtyp në të cilën ka folur për atë se çfarë ka punuar MPB në këto 100 ditë e kaluar.