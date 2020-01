Në ditët e sotme po shtohen çiftet që nuk jetojnë me vjehërrit në një shtëpi. Dikur kjo gjë ishte diçka normale, por kohët kanë ndryshuar dhe varet sipas mundësive. Sipas intv.al, ja disa nga arsyet pse nuk duhet të jetoni me vjehërrit:

Humbisni privatësinë

Nëse jetoni me ta në një shtëpi nuk keni më privatësi si çift. Ju dëshironi hapësirën tuaj dhe kjo gjë do t’ju pengojë të krijoni një lidhje edhe më intime me partnerin tuaj.

Nuk i bëni mirë gjërat tuaja

Duke pasur vjehërrit në shtëpi, disa nga punët e shtëpisë nuk i bëni ashtu si ju dëshironi. Edhe pse ju vijnë në ndihmë për shumë gjëra, do ktheheni në dembelë duke pritur çdo gjë nga ata. Si çift duhet t’i dilni vet për zot jetesës suaj së bashku.

Nuk keni lirinë tuaj për të vendosur

Duke jetuar me ta, sipas intv.al nuk mund të merrni vendimet tuaja. Vjehërrit do ndikojnë te gjërat tuaja në çift dhe nuk do ndiheni të lirë për të vepruar. Prandaj, këshillohet të jeni vetëm me partnerin tuaj dhe jo me vjehërrit, sado të mirë të jenë ata.