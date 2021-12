Morëm garanci dhe premtime se ligji për të dielën si ditë jopune do të kalojë javën e ardhshme dhe do të jetë i vlefshëm nga 1 janari. Sa i përket pagës minimale, ata nuk do ta bojkotojnë zgjidhjen e propozuar ligjore, vetëm kanë frikë se nuk do të bëhet amendament, sepse jo të gjithë deputetët e mbështetën rritjen e pagave, përfshirë edhe pagën minimale, tha në protestën e sotme kryetari i LSM-së, Darko Dimovski.

Dimovski u ka dërguar mesazh deputetëve se nuk mund ta miratojnë zgjidhjen ligjore për herë të dytë për një ditë jopune të dielën.

“92% e punëtorëve do të pushonin sot, dhe tetë përqind e mbetur do të merrnin një rritje të pagës minimale prej 50 përqind. Prandaj i bëj thirrje që menjëherë të hyjnë në deputetë dhe ta votojnë këtë zgjidhje ligjore nga e cila do të përfitojmë shumë ne punëtorët”, tha Dimovski.

Ai theksoi se paga minimale duhet të jetë 60 për qind nga paga mesatare, gjegjësisht 18.000 denarë.