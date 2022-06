Ish ministri i Jashtëm, Nikolla Dimitrov në një intervistë për TV N1 nga Beogradi deklaroi se propozimi francez për zgjidhjen e kontestit mes Maqeodnisë së Veriut dhe Bullgarisë është precedent i rrezikshëm dhe hap mundësi që Sofja ta bllokojë dhe shantazhojë Shkupin gjatë tërë procesit negocues, njoftoi korrespodenti i MIA-s nga Beogradi.

Sipas Dimitrovit, Parisi ka lejuar që çështjet bilaterale me Bullgarinë të hyjnë në kornizë negocuese, ndërsa kontesti me Sofjen ka të bëjë me gjuhën, kulturën dhe historinë maqedonase. “Mendoj se kjo vetëm na largon nga ajo që procesi duhet të jetë, demokratik dhe reforma ekonomike, kritere të Kopenhagës. Atë që e kemi është qorrsokak”, deklaroi Dimitrov për N1. Siç tha ai, sjellja e Bullgarisë është në kundërshtim me parimet thelbësore evropiane, të cilat përfshijnë respektim të dallimeve gjuhësore dhe kulturore të kontinentit.