Metodologjia e Eurostat është e qartë – popullata rezidente është e regjistruar, diaspora është regjistruar dhe nuk është përfshirë në numrin e përgjithshëm. VMRO-DPMNE nuk do të njohë rezultate që nuk janë në përputhje me praktikat evropiane, tha dje në një intervistë televizive presidenti i VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski.

Dihet se cili është regjistrimi i pranueshëm i popullsisë dhe familjeve sipas metodologjisë së Eurostat. Dihet saktësisht se çfarë do të thotë regjistrimi i diasporës, dihet saktësisht se çfarë do të thotë regjistrimi i popullsisë së banorëve. VMRO-DPMNE dhe unë do të njohim një popullsi rezidente, dmth e cila do të regjistrohet këtu nga 5 deri më 30 shtator. Pjesa tjetër është diaspora që po regjistrohet – tha Mickoski. ДПМНЕ Hristijan Mickoski.

Kjo praktikisht mposht insistimin e BDI-së për renditjen e diasporës si një popullsi rezidente në mënyrë që të tregojë një numër joreal të popullsisë shqiptare. Për më tepër, bëhet e qartë se fushata e BDI-së, e udhëhequr nga makineria e Artan Grubit – Bujar Osmani, është thjesht një manipulim për të ruajtur privilegjet dhe luksin që lindin nga funksionet e shtetit.Eshtë e qartë se BDI-ja, e udhëhequr nga Artan Grubi dhe Bujar Osmani, po abuzon me ndjenjat e shqiptarëve dhe, duke ushqyer nacionalizmin, elektorati po shijon pushtetin në vend që ta zbatojë atë për të mirën e votuesve.

Deklarata e Mickoski provokoi një reagim të fortë nga propaganduesit kryesorë të BDI-së, por edhe nga Besa dhe opozita shqiptare, megjithëse ligji është i qartë se renditen vetëm shtetasit që nuk kanë lënë Maqedoninë dhe mungojnë për më pak se 12 muaj. Ata, nga ana tjetër, të cilët u larguan nga Maqedonia më shumë se 12 muaj para fillimit të regjistrimit, janë regjistruar vetëm.

Izet Mexhiti nga BDI-ja thotë se kjo është vetëm një provë tjetër pse ai do të votojë kundër shtyrjes së regjistrimit. Nga ana tjetër, për Bujar Osmanin dhe Artan Grubin, diaspora është një pjesë e pandashme e shoqërisë sonë. Arjanit Hoxha nga Besa thotë se Mickoski mund të thotë çfarë të dojë, por një gjë është e sigurt se numri përfundimtar i regjistruesve është numri i të gjithë qytetarëve të regjistruar në vend dhe jashtë vendit, dhe për Halil Snopce nga AA, Zaev dhe Mickoski “luftojnë” “cili do të shënojë më shumë si një maqedonas më i madh me deklarata ekstreme të paligjshme duke triumfuar mbi shqiptarët”.

Këto deklarata janë vetëm një provë tjetër se për shqiptarët regjistrimi nuk është një operacion statistikor, por politik.

Diaspora nuk hyn në numrin e popullatës së përgjithshme: Mickoski ekspozoi blofin e Grubit dhe Osmani – BDI hakmerret me sulme