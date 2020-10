Në Maqedoninë e Veriut sot do të ketë mot me diell, por edhe me vranësira minimale sidomos në pjesën lindore.

Temperatura e mëngjesit do të jetë prej 6 deri 15 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 15 deri 24 gradë Celsius.

Në Shkup do të jetë mot i me vranësira minimale dhe erë, ndërsa temperature e ditës do të jetë deri në 22 gradë Celsius.

Sipas meteorologëve, deri të hënën do të kemi mot stabil dhe të thatë me temperature më të ulta të mëngjesit, ndërsa gjatë të shtunës dhe të dielës në disa zona do të bien nën zero. Ndërsa temperaturat e ditës do të jenë në rritje. (INA)