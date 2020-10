Vezët janë ndër ushqimi më me kalori në planet. Vetëm imagjinoni, një vezë e tërë përmban të gjithë përbërësit e nevojshme për ta kthyer një qelizë të vetme në një zogë, i vogli i pulës.

Megjithatë, vezët kanë marrë një reputacion të keq për shkak të kolesterolit të lartë në verdhët e saj. Në të vërtetë, një vezë e mesme përmban 186 mg të kolesterolit, i cili është 62% e asaj që rekomandohet në ditë.

Njerëzit besonin se në qoftë se keni ngrënë vezë, kolesteroli ngritët në gjak dhe kontribuon në sëmundjet e zemrës. Por zbulimet e fundit thonë se trupi i secilit rregullon nivelin e kolesterolit.

A bën mirë të hahet në mëngjes? Pas sa kohësh skadojnë?

1. Pjesa e verdhë e vezës, është burim i shkëlqyer i një substance që njihet edhe si vitamina J, shumë e rëndësishme për të përmirësuar funksionet neurologjike dhe inflamacionet. Kjo vitaminë këshillohet shumë edhe për gratë shtatzëna sepse ndihmon në zhvillimin e trurit të fëmijës.

Prej kohësh vezët konsiderohen si armike të kolesterolit, por studimet e kohëve të fundit, përgënjeshtrojnë kategorikisht këtë ide. Ngjyra e të verdhës së vezës varet nga lloji i ushqimit që ka ngrënë pula dhe nuk ka të bëjë aspak me veçoritë ushqyese të saj të vilat nuk pësojnë ndryshime negative.

2. Ka ndryshim mes vezëve që e kanë lëvozhgën me ngjyrë të bardhë dhe atyre që e kanë ngjyrën disi të kuqe? Jo, asnjë. Nga këndvështrimi i vlerave ushqyese ato janë të njëjta. Por pak njerëz e dinë që vezët me lëvozhgë të bardhë bëhen nga pula me pendë të bardha dhe e anasjellta, pulat me pendë të kuqe bëjnë vezë të kuqe.

3. Sipas një studimi shkencor, një mëngjes i pasur me proteina, ndihmon në shmangien e kalorive, yndyrnave dhe sheqernave të tepërta. Gabimi më i madh është që të mos hash fare mëngjes. Sikur të hani të paktën një vezë në javë në orët e mëngjesit, do të shihni se ndjesia e pangopjes do të zhduket duke ndihmuar kështu në eliminimin e mbipeshës.

4. Skadenca e vezëve mendohet se është 28 ditë pasi ka dalë nga pula. Por në të vërtetë nëse ato ruhen në vend të freskët mund të konsumohen edhe pas një muaji. Gjithsesi, nëse keni dyshime, zhysni një vezë në një gotë uji: Nëse veza zhytet vazhdon të jetë e freskët, nëse qëndron në mes, mund të konsumohet dhe nëse qëndron tërësisht në sipërfaqe është shumë e vjetër, ndaj më mirë hidheni.

5. Mosha e pulave është shumë e rëndësishme për cilësinë e vezës. Sipas një studimi amerikan, vezët më të mira janë ato që bëhen prej pulave të reja dhe nga ato që janë më të vjetrat. Sa për pulat me moshë mesatare, ato prodhojnë vezë më pak të shëndetshme.

Sipas të dhënave mjekësore, një vezë me përmasa mesatare përmban:

• 20% të kërkesës ditore të vitaminës A

• 10% e kërkesës ditore me vitaminë D, të nevojshëm për ndërtimin e skeletit

• 10% të kërkesës ditore me vitaminë E, anti-oksidant natyral që ul efektin e plakjes

• 10% të kërkesës ditore me vitaminë K, e nevojshme për koagulimit e gjakut

• Dhe shumë vitamina B, të cilat përfshihen në reaksionet kimike brenda trupit

Por edhe vlerta minerale nuk janë të pakta. Një vezë përmban 17% të nevojave tona për fosfor, 15% të nevojave për hekur, i cili është i rëndësishëm për oksigjenimin e duhur të indeve.

Vlerat energjike për 1 vezë të mesme 60 g: 90 kcal (75 në të verdhën e vezës dhe 15 në të bardhën) me 7 g proteina (tek e bardha).

Pra është ekonomike, praktike, e pasur në të gjitha drejtimet … dhe përdoret në shumëllojshmëri recetash!