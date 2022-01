Lideri i LSDM-së dhe mandatar për përbërjen e qeverisë së re, Dimitar Kovaçevski pritet nesër në Kuvend ta dorëzojë propozimin për përbërjen e kabinetit qeveritar dhe programin e ri qeveritar, ndërsa në fund të javës të mbahet seancë kuvendor për zgjedhjen e qeverisë.

Kovaçevski thotë se përgatitjet për qeverinë e re janë në pjesën përfundimtare, ndërsa programi dhe zgjidhjet kuadrovike janë të harmonizuara me partnerët e koalicionit.

“Qëllimi ynë për të formuar Qeveri stabile me parime të qarta të veprimit është realizuar. Një Qeveri e tillë do të thotë efikasitet në punën dhe stabilitetin në zgjidhjen e sfidave serioze të cilat na presin. Lidhur me zgjidhjet kuadrovike, do të thosha se ata janë njerëz të cilët pasqyrojnë efikasitet në punë, kanë kapacitet serioz profesional, ndershmëri dhe dëshirë për të punuar për qytetarët dhe shoqërinë. Vlerat socialdemokrate dhe qasja në politikë janë gjithashtu veçori e ekipit të ri. Ata janë njerëz të cilët besojnë në barazi dhe solidaritet, të cilët luftojnë për të drejtat e të rrezikuarve, ndërsa drejtësia është karakteristika e tyre”, tha Kovaçevski në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve.

Sipas tij, secili është i ndryshueshëm, veçanërisht nëse në një moment të caktuar më nuk është në detyrë dhe ky do të jetë edhe parim bazë i udhëheqjes efikase edhe të qeverisë së re. Sa i përket përbërjes së re qeveritare dhe dikastereve me të cilat udhëheq LSDM-ja, shton ai, bëhet fjalë për një ekip të njerëzve të rinj, por edhe kuadro të dëshmuar nga qeveria paraprake të cilët kanë pasur realizim dhe rezultate të mira në dikasteret e tyre.

“Nga të gjithë pres punë të përkushtuar maksimale, realizim të premtimit dhe fokus të prioriteteve nga programi. Qeveria e re do të jetë shumë produktive në punën e saj, e përkushtuar ndaj sfidave ekonomike, si dhe forcimit të standardit të jetesës së qytetarëve. Që kjo të arrihet nga çdo anëtar, çdo pjesë e këtij motori duhet të funksionojë pa të meta”, potencoi Kovaçevski.

Kovaçevski, pas marrjes së mandatit nga shefi i shtetit, deklaroi se planifikon që qeverinë ta propozojë rreth 10-11 janarit, gjegjësisht në afat më të shkurtët nga parashikimi sipas kushtetutës.

Ai mandatin nga presidenti Stevo Pendarovski e mori më 29 dhjetor, pasi shefi i shtetit nga LSDM-ja u njoftua për propozimin për mandatar, të mbështetur nga partitë politike që së bashku kanë shumicën në Kuvend. Pas marrjes së mandatit, mandatari në afat prej 20 ditësh, përkatësisht jo më vonë se dita e 20-të duhet të paraqitet në Kuvend me propozim të përbërjes personale të qeverisë së re dhe programit të punës së qeverisë.

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, në deklaratën e tij përfundimtare në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, në pyetje të gazetarëve rreth procedurës për zgjedhjen e qeverisë së re, shfaqi shpresë se mandatari nuk do të respektojë afatet. duke pasur parasysh atë që ai tha, të bëra paraprakisht dhe njoftimet në lidhje me zgjidhjet e mundshme individuale personale. Ai shtoi se pret të funksionojë më 17 janar të vitit 2022.

“Për çdo rast, variantet për organizimin e punës së Kuvendit janë paraparë, edhe nëse afati është dita e 20-të, edhe nëse afati është më i shkurtër. Por, gjithsesi, në momentin kur merret personeli dhe programi i qeverisë, atëherë fillon afati i Kuvendit që brenda 15 ditëve nga ai moment të thërrasë seancën për zgjedhjen e qeverisë. Seanca zgjat dy ditë. Ditën e dytë, para mesnatës, duhet të votohet për një qeveri të re. Me shumë gjasa do të jetë data 15-16 janar, dmth nëse do të merret propozimi në datat 10-11, 15-16 që të zhvillohet një debat për dy ditë, ditën e dytë në orën 16, para orës 24:00 për të votuar për qeverinë e re, e cila. do të merrte në 17 të mëngjesit funksionet në ministri, pra në qeveri si ekip me mandate dhe të gjitha kompetencat që dalin nga vendimi me zgjedhje”, sqaroi Xhaferi.

Nga LSDM-ja qeveritare për sot paralajmëroi seancë të Këshillit Ekzekutiv, pas çka me siguri në ora 20:00 do të ketë takim edhe Këshilli qendror. Zëvendëskryetarja e partisë Sanja Llukarevska, në një deklaratë të dhënë para festave të fundvitit paralajmëroi se të hënën pritet të ketë seancë të Këshilli qendror të LSDM-së në të cilën kryetari dhe mandatar Dimitar Kovaçevski do t’i prezantojë emrat për përbërjen e kabinetit qeveritar, pas çka do të vazhdojë procedura përkatëse në Kuvend.

Në pajtim me Ligjin për Qeverinë, Qeveria e zgjedh dhe e shkarkon Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Gjatë propozimit të përbërjes së Qeverisë, mandatari propozon ministra për secilën nga ministritë e konfirmuara me ligj dhe ministra pa dikaster. Qeveria e merr detyrën në ditën e zgjedhjes.