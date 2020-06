Deri në fund të javës do të bisedohet për hapjen e kufijve, paralajmëroi sot ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.

“Qeveria solli vendim që të lëshohet transiti për udhëtarë të cilët nuk do të qëndrojnë në vend më shumë se pesë orë. Do të propozojmë edhe hapjen e vendkalimeve të reja kufitare, ndërsa deri në fund të javës do të bisedojmë edhe për hapjen e kufijve. Do të diskutojmë edhe në kuadër të Komisionit më pas do të kumtojmë për opinionin”, theksoi Filipçe në përgjigjen e pyetjes së gazetarëve në pres konferencën e sotme.